Laatste dag van Thea Loois op de fiets van Slenaken naar Blijham

SLENAKEN / BLIJHAM – Vandaag was de zesde en laatste dag van de thuisreis van Thea Loois op de fiets vanaf het zuidelijkste puntje van Nederland naar Blijham.



Dagelijks volgen we de belevenissen lezen van Thea Loois uit Blijham.

Zij doet verslag van haar fietstocht van het zuidelijkste puntje van Nederland naar huis in Blijham. Hieronder haar verslag van dag 6.



Hoewel het fijn is om weer naar huis te gaan, is het ook jammer dat aan dit avontuur vandaag een eind is gekomen.

De ochtend begon mooi zonnig. Een lekker ontbijtje gehad bij mijn vrienden in Coevorden, een broodje voor onderweg meegekregen en ik was klaar voor le tour du jour.

Via Dalen, Nieuw Amsterdam naar Emmen. Er was een wegomlegging waardoor ik een stuk van de route niet kon volgen.

Hierdoor miste ik een fraai stuk door het Valtherbos, maar……hierdoor kwam ik wel per ongeluk langs een rommelmarkt!!

De fiets gekeerd en even gesnuffeld tussen de koopwaar. Een mooi boek gevonden, paste ook nog net in de fietstas.

De route vervolgd richting Odoorn. Daar heb ik een goede kennis bezocht. Hij is onlangs geopereerd en ik kon nu mooi eventjes op ziekenbezoek. Terwijl ik daar was, werd ik gebeld voor een interview voor Westerwolde actueel.

Na een kopje koffie wilde ik weer verder gaan. Tina ontdekte een spijker in mijn voorband. Geen idee hoe lang die er al in zat. Ik heb hem maar laten zitten. Op hoop van zegen!!

In Buinerveen zou ik bij de dochter van mijn vriendin langsgaan om eindelijk haar baby te bewonderen. De bewolking was inmiddels al aardig toegenomen en uiteindelijk begon het flink te regenen.

Helemaal verwaaid en nat geregend kwam ik bij haar aan. Regenpak op een rekje, na even knuffelen met de kleine Bram en na 2 koppen koffie was het spul weer droog.

De regen was gestopt en ik ging verder richting mijn einddoel.

Onderweg kwam ik echter langs het huis van mijn collegaatje, daar kon ik toch niet zomaar voorbij fietsen….Ook daar een poosje gezellig

Inmiddels was het weer flink gaan regenen, maar ik moest toch eindelijk op huis aan. Regenpak weer aan, pet op en gaan met die banaan!

Tot Stadskanaal bleef het regenen en dat was toch echt niet fijn. Maar die kraan daarboven gaat ook wel weer een keer dicht en op een zeker moment kon ik het regenpak weer onder de snelbinders stoppen.

Met zulk grijs, grauw weer is er niet veel aan om foto’s te maken, dus vandaag ben ik niet zo vaak afgestapt om iets vast te leggen.

Vanaf Onstwedde rook ik de stal en heb ik er een tandje bijgezet. Als een speer richting Blijham en eind van de middag was ik weer thuis.

Daar hing de vlag uit en stonden er 3 bossen rozen voor mij in de kamer. Toch fijn om te merken dat mijn man blij is dat ik heelhuids terug ben gekomen!

Om het “te vieren” zijn we lekker uit eten geweest.

Ik kan terug kijken op een ontzettend leuke ervaring en ga zoiets in de toekomst zeker nog eens doen



Naschrift:

Met dit verslag is een einde gekomen aan dit avontuur van Thea, vanmiddag kregen we een berichtje van haar dat ze door Onstwedde zou komen, op dat moment waren wij op bezoek bij mijn broer in Onstwedde en ja daar kwam een fitte Thea Loois aangefietst, mooie prestatie en mooi dat we konden meegenieten van haar pittige reis.

Dank je wel Thea!