Atalanta wint tuinvlindertelling

NEDERLAND – De Atalanta heeft de tuinvlindertelling gewonnen. In Groningen staat de Dagpauwoog op nummer één.

Van 4 t/m 26 juli 2020 organiseerde De Vlinderstichting voor de 12e keer de tuinvlindertelling. Dankzij deze telling weet De Vlinderstichting welke vlinders er in de zomer in tuinen rondvliegen. Met die informatie kunnen we vlinders beter helpen en beschermen.

Alle waarnemingen werden gemeld via www.vlindermee.nl. In Groningen werden bijna 600 tellingen gedaan in bijna 250 tuinen. Landelijk werden bijna 14.000 tellingen doorgegeven, in ruim 4.500 tuinen.

Koploper in Groningen: dagpauwoog

De landelijke nummer 1 was al heel erg snel duidelijk: de atalanta. Deze relatief grote, oranje met zwarte vlinder was behoorlijk talrijk in 2020. De dagpauwoog werd landelijk tweede, maar in verschillende provincies was hij toch nummer 1. In Drenthe, Flevoland en Groningen kwam deze opvallende vlinder als beste uit de bus. Ook ten opzichte van 2019 deed de dagpauwoog het goed: vorig jaar werd hij nog slechts in 51% van de tuinen waargenomen, dit jaar in 70%. Waarschijnlijk komt dat door de temperatuur. Vorig jaar was het erg heet en dan houden dagpauwogen zich schuil.

Top 5 landelijk

Atalanta Dagpauwoog Klein koolwitje Groot koolwitje Citroenvlinder

Top 5 in Groningen

Dagpauwoog Atalanta Klein koolwitje Groot koolwitje Klein geaderd witje

Bekijk alle resultaten op www.vlinderstichting.nl/vlindermee/resultaten

