Radiobingo superhoofdprijs van € 400,00 deze week naar Sellingen

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 26 juli 09:00 uur. Door Jules Gernaerdt

Na de regen van vannacht is het vandaag veel beter met afwisselend de zon en stapelwolken. Het blijft vrijwel overal droog, al kan er een enkele lokale bui tot ontwikkeling komen. De wind is meestal matig met windkracht 4, maar er zijn vlagen van windkracht 5. De wind waait uit west tot zuidwest, de maximumtemperatuur is vanmiddag 22 graden.

Vannacht is het helder met een zwakke zuidenwind, en het daalt tot rond 12 graden. Maar morgen wordt het vrij warm: ongeveer 24 graden in de loop van de middag. Daarbij is er vrij veel zon met een matige zuidenwind, in de namiddag en avond is een bui mogelijk.

Dinsdag is er een westenwind met middagtemperaturen van 19 a 20 graden. Dan krijgen we het weertype van vandaag even terug, met veel opklaringen en een enkele lokale bui. Na morgen is het overwegend zonnig en het wordt per dag warmer: eind van de week is 25-28 graden mogelijk.