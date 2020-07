Salena Jones & Howard Roberts (Toppyjazz 593)

Aflevering 593 is een zomerse jazzuitzending over zangeres SALENA JONES en de uitstekende gitarist HOWARD ROBERTS.

Wij draaien enkele zeldzame albums van Salena Jones. Als intermezzo Howard Roberts met opnamen uit Donte’s jazzclub.

Playlist:

01 – For Once In My Life – Salena Jones

02 – Dearly Beloved – Salena Jones

03 – Let Me Love You – Salena Jones

04 – True Love – Salena Joines

05 – Right Now – Salena Jones

06 – Dirty Old Bossa Nova – Howard Roberts

07 – Polka Dots And Moonbeams – Howard Roberts

08 – Who Can I Turn To? – Howard Roberts

09 – On A Clear Day – Howard Roberts

10 – It’s Allrught With Me- Salena Jones

11 – From This Moment On – Salena Jones

12 – Bridges – Salena Jones

13 – If – Salena Jones

14 – Will You Still Be Mine – Salena Jones