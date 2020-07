Werkplaats melkveebedrijf Oudeschans leeggeroofd

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 25 juli 09:00 uur. Door Jules Gernaerdt

Het wordt een vrij grijze dag vandaag, want er is vanochtend maar af en toe zon, en er kan ook al een bui vallen. Dat geldt ook voor vanmiddag en vanavond. Vannacht wordt de kans op regen veel groter en dan is er ook kans op onweer en windvlagen. De maximumtemperatuur voor vanmiddag is 21 a 22 graden, de minimumtemperatuur voor vannacht is 14 a 15 graden.

Morgen is die regenzone vertrokken naar Duitsland maar er blijft wisselvallig weer achter, met opklaringen en enkele buien, met kans op onweer en windstoten. Matige tot krachtige zuidwestenwind morgen, maximum rond 21 graden.

Maandag is het kalmer met veel opklaringen en een enkele bui. Dinsdag en woensdag is de kans op buien weer iets groter, maar zo wisselvallig als vannacht en morgen is het dan niet. Maximum volgende week rond 22, woensdag en donderdag rond 20 graden.