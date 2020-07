Aanhoudingen auto-inbraak Borger

BORGER – Gisteren zijn in Borger vier personen aangehouden die verdacht worden van een auto-inbraak.

Op zondag 26 juli omstreeks 21:00 uur kwam er een melding binnen dat vanaf een vakantiepark in Borger een auto was open gebroken en dat goederen uit deze auto waren gehaald. Dit zou zijn gedaan door personen die in een voertuig wegreden, waarbij een kenteken werd genoemd.

Een politieauto reed op dat moment in Borger en is gelijk op de melding afgegaan. Collega’s troffen het voertuig dat weggereden was aan en hebben deze staande gehouden. Er werden goederen teruggevonden die even daarvoor waren weggenomen uit de opengebroken auto.



Vier personen zijn aangehouden. Het ging om een 27-jarige man uit Groningen, een 33-jarige man uit Nieuw-Buinen, een 37-jarige man uit Musselkanaal en een 28-jarige vrouw uit Winschoten. Zij zijn voor onderzoek overgebracht naar het Arrestantencomplex in Assen.

Bron: Politie Borger-Odoorn