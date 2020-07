Gemeentebelangen Oldambt: ‘publiceer Wob-besluiten op internet’

OLDAMBT – Iedereen heeft op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) de mogelijkheid om informatie van de overheid op te vragen. De overheid is echter niet verplicht om de beslissing op dergelijke verzoeken openbaar te maken. Gemeentebelangen Oldambt vindt dat hierin verandering moet komen.

Open en transparant

Fractievoorzitter Ger Klein van Gemeentebelangen: ,,Gemeentebelangen heeft openheid en transparantie hoog in het vaandel staan. Wij vinden daarom dat de gemeente zoveel mogelijk uit zichzelf informatie aan haar inwoners moet verstrekken. De ene keer kan dit in een persoonlijke brief en de andere keer ligt het meer voor de hand om informatie in de krant of op de internetpagina te zetten.”

Wob-besluiten openbaar

Ger Klein vervolgt: ,,Het komt echter ook voor dat informatie aan de gemeente wordt gevraagd door een beroep te doen op de Wet openbaarheid van bestuur. Een beslissing op zo’n verzoek stuurt de gemeente Oldambt uitsluitend naar de aanvrager terwijl de informatie ook voor anderen interessant kan zijn. Wij hebben het college daarom verzocht om Wob-besluiten in het vervolg ook op de internetpagina van de gemeente te publiceren. Uiteraard met inachtneming van de wettelijke privacyregels. Op deze wijze kunnen geïnteresseerden het doen en laten van de gemeente nog beter volgen.’’

Meer besluiten openbaar

Als het aan Gemeentebelangen ligt, gaat de gemeente in de toekomst nog meer besluiten openbaar maken. Ger Klein hierover: ,,Wat ons betreft is het op internet plaatsen van Wob-besluiten slechts een eerste stap. Een volgende stap zou kunnen zijn om alle verleende vergunningen voor iedereen inzichtelijk te maken. Je kunt dan met een paar muisklikken zien op welke activiteiten een vergunning betrekking heeft en aan welke voorschriften een vergunninghouder zich dient te houden.’’

Gemeentebelangen verwacht dat het college binnen enkele weken op haar verzoek tot openbaarmaking van Wob-verzoeken zal reageren.

