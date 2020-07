In thuisquarantaine bij aankomst in Nederland

NEDERLAND – Sommige landen of bepaalde delen van landen hebben een oranje reisadvies (vakantiereizen afgeraden, alleen noodzakelijke reizen) of rood reisadvies (reizen afgeraden). Dit advies heeft mogelijk te maken met de gezondheidssituatie in die landen door het coronavirus. Klik HIER voor een kleurenkaart.

Reist u naar Nederland vanuit een land dat een oranje of rood reisadvies heeft op het moment dat u aankomt in Nederland? Dan kan de Nederlandse overheid u dringend adviseren 14 dagen in thuisquarantaine te gaan. U leest in het reisadvies per land van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) of thuisquarantaine bij terugkomst een dringend advies is. Installeer de Reisapp van BZ om altijd de meeste actuele informatie over het reisadvies te bekijken.

Het dringende advies om 14 dagen in thuisquarantaine te gaan geldt ook als u geen klachten heeft die lijken op corona. Deze quarantaine in Nederland kan thuis, maar ook in een vakantie- of tijdelijk verblijf, zoals een hotel.

Vragen over (thuis)quarantaine

Wanneer geldt het dringende advies voor thuisquarantaine bij terugkomst in Nederland?

Dit geldt als in het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) staat dat u het dringende advies krijgt om 14 dagen in quarantaine te gaan bij aankomst in Nederland. Ook als u geen klachten heeft die lijken op corona.

Het maakt niet uit wat het reisadvies was voor het land of gebied toen u daar aankwam. Of dat het reisadvies tijdens uw verblijf veranderde. Ook als u direct naar Nederland terugreist wanneer het advies verandert wordt u dringend geadviseerd 14 dagen in (thuis)quarantaine te gaan.

Installeer de Reisapp van BZ om altijd de meeste actuele informatie over het reisadvies te kunnen bekijken.

Wat betekent (thuis)quarantaine?

Blijf op de plek waar u in quarantaine bent. Ontvang geen bezoek.

U mag in de periode dat u in quarantaine bent niet reizen of naar een andere locatie in Nederland gaan. Inkomende reizigers mogen niet terugkeren naar het land van herkomst.

Als u tijdens de thuisquarantaine geen klachten ontwikkelt die lijken op het coronavirus mag u na 14 dagen stoppen met de quarantaine.

Voor (thuis)quarantaine gelden de volgende leefregels: U werkt thuis en gaat niet met openbaar vervoer. Alleen als u in de zorg werkt, mag u onder bepaalde voorwaarden werken. Overleg dit met de GGD of de bedrijfsarts. Er mag niemand bij u op bezoek komen, behalve voor medische zaken (bijvoorbeeld huisarts, GGD). Alleen de mensen die bij u wonen, mogen samen met u in huis zijn. U heeft zo weinig mogelijk contact met uw huisgenoten en blijft zo veel mogelijk op 1,5 meter afstand. Dus niet knuffelen, niet zoenen en geen seks. Heeft u medische hulp nodig? Ga dan niet naar de huisarts of het ziekenhuis, maar neem telefonisch contact op met de arts. Laat anderen boodschappen doen. Als dit niet kan, mag u wel even naar buiten om een boodschap te doen. Maar alleen als u geen klachten heeft. U mag in uw tuin of op uw balkon zitten. Kinderen van 12 jaar en jonger mogen naar school of sporten.



Wat moet ik doen als ik klachten krijg die lijken op corona?

Als u klachten krijgt, mag u niet naar buiten. U kunt zich laten testen bij de GGD. Als u ook andere aandoeningen of zware coronaklachten heeft, belt u de huisarts. U blijft thuis en u heeft geen contact met anderen, totdat de testuitslag bekend is.

Als uit de coronatest blijkt dat u geen corona heeft, dan blijft u in thuisquarantaine totdat de 14 dagen voorbij zijn.

Als uit de coronatest blijkt dat u wel corona heeft, geldt: U gaat in isolatie. Vermijd contact met huisgenoten, familieleden en ander bezoek. Volg de adviezen van de lokale gezondheidsautoriteiten of GGD. Uw reisgenoten, gezinsleden of beide moeten ook in (thuis)quarantaine (blijven). U mag niet reizen en niet terug gaan naar uw land van herkomst als dit niet Nederland is. De GGD start een bron en contactonderzoek (voor toeristen alleen voor het verblijf in Nederland). Zorg voor goede persoonlijke hygiëne. Was regelmatig uw handen met water en zeep. Doe dit altijd: na hoesten en niezen; nadat u op het toilet bent geweest; na het schoonmaken en opruimen; voor het (bereiden van) eten. Gebruik voor het hoesten een papieren zakdoek. Heeft u geen papieren zakdoek bij de hand? Hoest dan in de plooi van uw elleboog. Gebruik een zakdoek maar 1 keer en gooi de zakdoek gelijk weg. Was daarna uw handen.



Welke reizigers hoeven niet in (thuis)quarantaine?

Bepaalde groepen reizigers vallen onder een uitzonderingscategorie, waarbij het niet uitmaakt uit welk land zij vertrokken. Deze groepen hoeven bij terugkeer niet 14 dagen in quarantaine (behalve als zij klachten hebben).

Het gaat daarbij om de volgende groepen:

transitpassagiers die via Nederland willen reizen en die de internationale transitzone van de luchthaven niet verlaten;

zorgprofessionals, alleen als zij naar Nederland reizen voor werk (inclusief medische onderzoekers en zorgpersoneel voor de ouderenzorg);

grenswerkers als zij voor hun werk reizen;

personen werkzaam in het transport als zij voor hun werk reizen;

diplomaten als zij voor hun werk reizen;

personeel van internationale organisaties en personen uitgenodigd door internationale organisaties, als zij voor hun werk reizen;

militair personeel, als deze medewerkers voor hun werk reizen;

humanitaire hulpverleners, als zij voor hun werk reizen;

personeel ten behoeve van civiele bescherming, als deze medewerkers voor hun werk reizen.

zeevaarders met een zeemansboekje (behalve zeevarenden op commerciële jachten en pleziervaart);

personen die zwaarwegende redenen hebben om hun familie in Nederland te bezoeken. Hierbij gaat het om reizen in uitzonderlijke gevallen. Een uitzonderlijk geval is bijvoorbeeld een terminaal ziek familielid bezoeken of een begrafenis bijwonen. Het is bedoeld voor de eerstegraads- en tweedegraadsfamilieleden. Partner en kinderen zijn eerstegraads en kleinkinderen zijn tweedegraads.

Bron: Rijksoverheid