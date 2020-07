NORG – Afgelopen avond/nacht is er ingebroken bij twee bedrijfsbussen aan de Entinge in Norg. Er is veel elektrische gereedschap weggenomen.

Mogelijk is er in meer bedrijfsbussen ingebroken. De politie zou dit graag willen weten. Mocht u gisteravond of vannacht verdachte personen of voertuigen in de buurt van de Entinge hebben gezien, dan hoort de politie dit ook graag via 0900-8844.

Bron: Politie Drenthe