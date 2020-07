Juridisch inloopspreekuur in Bibliotheek Stadskanaal weer van start

STADSKANAAL – In Bibliotheek Stadskanaal kun je vanaf maandag 3 augustus weer wekelijks terecht voor juridisch advies. Elke maandag zit Rechtshulp Advocaten van 16.00 uur tot 17.00 uur in de bibliotheek klaar om informatie en gratis advies te geven over juridische vragen en problemen. Een afspraak maken is niet nodig.



Het kan iedereen overkomen: opeens heb je juridische hulp nodig. Bijvoorbeeld bij een langlopend meningsverschil met de buren of een dreigend ontslag. Dan wil je weten hoe je ervoor staat. Wat zijn je rechten? Maar ook: wat zijn je plichten en hoe pak je de situatie het beste aan? Blijf niet met je vragen rondlopen, maar stel ze tijdens het juridisch spreekuur in Bibliotheek Stadskanaal aan een medewerker van Rechtshulp Advocaten. Een afspraak maken is niet nodig en het advies is helemaal gratis.

Ingezonden