DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Meppen

In de nacht van zaterdag op zondag zijn om 03.40 uur in Meppen minimaal negen auto’s beschadigd. De auto;s, die geparkeerd stonden aan de Vitusstraße, zijn vermoedelijk met een honkbalknuppel of iets dergelijks bewerkt. De schade bedraagt meerdere duizenden euro’s.

Dörpen

Tussen donderdagmiddag drie uur en zondagochtend negen uur is ingebroken bij een bedrijf aan de Neudörpen in Dörpen. Uit een afgesloten stalen kast werden diverse machines en gereedschap ter waarde van duizenden euro’s gestolen.

Aschendorf

De politie is op zoek naar getuigen van twee inbraken bij een computerzaak aan de Bokeler Straße in Aschendorf. De inbraken vonden plaats op 9 en 27 maart. Beide keren drongen de daders met geweld de zaak binnen en stalen in totaal twee beeldschermen en een laptop. De schade bedraagt meerdere duizenden euro’s. Tot nu toe heeft de politie hiervoor geen verantwoordelijke personen kunnen aanhouden. Daarom verzoeken zij getuigen van de inbraken zich alsnog te melden bij het politiebureau in Papenburg.

Haselünne

Gistermiddag zijn om kwart voor één bij een ongeval op de B402 bij Haselünne twee personen levensgevaarlijk gewond geraakt en is één persoon om het leven gekomen. Twee andere personen liepen lichtere verwondingen op.

Het ongeluk gebeurde toen een 18 jarige vrouw op de B402 tussen Meppen en Haselünne door onbekende oorzaak met haar Opel op de verkeerde weghelft belandde. Daar botste ze frontaal tegen een camper. De bestuurster van een BMW, die achter de camper reed, kon niet meer uitwijken en botste eveneens tegen de camper.

De 88 jarige Nederlandse bestuurder van de camper raakte bij het ongeval zo zwaar gewond dat hij op de plaats van het ongeval overleed. Een 76 jarige vrouw die bij hem in de camper zat raakte levensgevaarlijk gewond. Zij werd per traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht.

Ook de 18 jarige bestuurster van de Opel raakte levensgevaarlijk gewond. De 27 jarige bestuurster van de BMW en haar 26 jarige passagier liepen bij het ongeval lichtere verwondingen op.

De betrokken voertuigen raakten ernstig beschadigd. Een vierde auto raakte beschadigd door rondvliegende onderdelen.

De weg is meerdere uren voor bergingswerkzaamheden afgesloten geweest.

Dörpen

In de nacht van donderdag op vrijdag is aan de Neudörpen een zelfbedieningsautomaat beschadigd. De automaat werd met geweld opengebroken en de levensmiddelen die er in zaten gestolen. De dieven reden in een grijze VW Caddy. Deze hadden ze eerder die nacht vanaf het terrein bij een bedrijf aan de Rägerstraße gestolen. In de Caddy bevond zich kostbaar tuingereedschap. De daders hebben om op het terrein te komen twee omheiningen vernield.

De gestolen VW Caddy werd vrijdagochtend door voorbijgangers in een bos tussen de B70 en de Drosselweg bij Kluse aangetroffen. Bij de auto lagen meerdere lege gereedschapskoffers. Deze waren uit een bedrijfsbus in Lathen gestolen.

De politie heeft de zaak in onderzoek en verzoekt getuigen die de grijze VW Caddy, met daarop de naam van een firma, in de nacht van donderdag op vrijdag in de omgeving van Lathen, Kluse en Dörpen hebben gezien.

Meppen

Nadat er in juni meerdere keren spullen uit tuinen was gestolen, heeft de politie een verdachte aangehouden. Bij een doorzoeking werden meerdere voorwerpen aangetroffen die van diefstal afkomstig zouden kunnen zijn. Een aantal spullen is nog niet terug bij de rechtmatige eigenaar. Herkent u uw spullen op de foto, neem dan contact op met politie Meppen.