Volop werk- en opleidingsmogelijkheden in Groningen en Noord-Drenthe

GRONINGEN, DRENTHE – Hoewel het aantal uitkeringen hoger ligt dan vorig jaar, is er vanaf juni gelukkig een daling gaande. Vooral in de bouw, industrie, vervoer en techniek en zorg is er volop werk.

Werk in Zicht (samenwerking gemeenten en UWV in arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe) heeft hiervoor een skala aan opleidingstrajecten in de startblokken staan en vaak direct gekoppeld aan een baan. Zo kan je aan de slag in de horeca, als monteur zonnepanelen, monteur distributie gas, water en licht, elektromonteur, chauffeur of verzorgende. Uiteraard wordt er goed rekening gehouden met de geldende regels om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Wil je liever thuis werken aan je ontwikkeling, dan kan dat (gratis) op het digitale platform Kansrijkberoep Online leren waar je kan kiezen uit maar liefst 80 opleidingen.

Alle mogelijkheden in de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe op een rij:

Werken in de horeca

Heb je ervaring met werken in de horeca en zit je thuis? Dan kan je je aanmelden op www.werkinzicht.nl/baanborrel voor de BaanBorrel Terrasdate op maandag 10 augustus. Nog geen ervaring in de horeca en wil je het vak graag leren? Dat kan via het horeca trainee-traject dat start op maandag 21 september.

Diverse beroepen via Kansrijkberoep

Op de website www.kansrijkberoep.nl worden diverse trajecten aangeboden. Zo kan er na de zomervakantie gestart worden met trajecten voor monteur zonnepanelen (donderdag 10 september), monteur distributie gas, water en licht (woensdag 9 september) en elektromonteur (woensdag 23 september). Meld je direct aan zodat je zeker bent van een plekje tijdens de voorlichting. Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan opleidingen met baangarantie in de bouw, techniek, logistiek en zorg. Hou alle mogelijkheden in de gaten en volg Facebook Kansrijkberoep.

80 opleidingen via Kansrijkberoep Online leren

Vanuit je eigen huis werk je aan je ontwikkeling via www.kansrijkberoep.nl/onlineleren. Werkzoekenden en zzp’ers met een uitkering kunnen gratis deelnemen aan één van de 80 opleidingen, leerroutes en online tests. Van marketing tot VCA en van Photoshop tot een cursus solliciteren. Er is altijd iets waar je je in kunt ontwikkelen.

Ontdekken wat bij je past

Weet je niet wat goed bij je past, dan kan je in één week diverse beroepen uitproberen met een keuzecarrousel. Zo kom je erachter waar jouw kracht ligt. Meld je bij je werkcoach en ontdek het beroep dat bij je past!

