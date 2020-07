Arrestatieteam pakt 29 jarige Delfzijlster op

DELFZIJL – Gisteravond is door het Arrestatieteam een 29-jarige man uit Delfzijl aangehouden, nadat hij eerder op de avond betrokken was bij een bedreiging met een vuurwapen.

Via een anonieme tip werd deze verdachte achterhaald en in zijn woning in Delfzijl aangehouden. In de woning werd een gasdrukpistool gevonden. De verdachte is ingesloten en wordt vandaag gehoord. Meer aanhoudingen naar aanleiding van dit incident sluit de politie niet uit.

De politie is op zoek naar getuigen die meer kunnen vertellen over de bedreiging die eerder op de avond in Delfzijl plaatsvond, mogelijk in de buurt van de Kleine Belt.

Heb je iets gezien dat van belang kan zijn voor het onderzoek, neem dan contact op via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

Bron: Politie Ommelanden-Noord