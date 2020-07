DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Sögel

Door onbekende oorzaak is gistermiddag om vier uur brand ontstaan bij het voormalig station in Sögel. De brandweer van Sögel ging met vier voertuigen ter plaatse om brand in een berg papier te blussen. Zij wisten te voorkomen dat het vuur oversloeg naar het gebouw. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.

Meppen

Tussen zaterdagochtend acht uur en maandagochtend acht uur is een poging gedaan een automaat van een zelfbediening autowasstraat bij een tankstation aan de Schwefinger Straße in Meppen open te breken. Er ontstond schade ter waarde van meerdere honderden euro’s.

Papenburg

Vanmorgen is bij een ongeval op het fietspad langs de Bahnhofstraße een 56 jarige fietser levensgevaarlijk gewond geraakt. De man reed rond om tien over zes met zijn e-bike in de richting van de Alten Werft, toen hij door onbekende oorzaak tegen een verkeersbord knalde en vervolgens ten val kwam. Hij werd met levensgevaarlijke verwondingen per ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

Rhede

Politie en brandweer zijn vanmorgen om twintig over acht uitgerukt naar een brand aan de Aulkenweg in Rhede. Daar stond een blokhut van 10 bij 8 meter in brand. Het vuur werd bestreden door 35 brandweerlieden uit Rhede, Heede en Aschendorf.

Bij de brand raakte niemand gewond. De schade bedraagt enkele duizenden euro’s. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.

Lingen

De politie van Lingen heeft vorige week iemand aangehouden die er van wordt verdacht ingebroken te hebben bij personenauto’s aan de Schwedenschanze, Hohenfeldstraße en Quellenweg in Lingen. Er zijn spullen, die vermoedelijk van diefstal afkomstig zijn, in beslag genomen. De voorwerpen op onderstaande foto zijn vermoedelijk ook van auto-inbraken afkomstig. De politie verzoekt de eigenaren hiervan zich te melden.