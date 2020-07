Marianne Swinkels geeft lezing in Bibliotheek Stadskanaal

STADSKANAAL – Deze zomer pakt Bibliotheek Stadskanaal uit tijdens Zomerkost, een activiteitenserie voor volwassenen. Geniet elke dinsdagochtend tussen 10.00 en 11.30 uur van een voorstelling, lezing of (muzikale) voordracht. De programma’s van Zomerkost krijgen een Gronings sausje. Dinsdag 4 augustus is schrijfster Marianne Swinkels te gast.

Stadskanaalster Marianne Swinkels geeft een lezing over haar autobiografische roman ‘Loslaten doet pijn’. Het is een openhartig en indringend verhaal over wat het betekent voor een gezin als er een kindje wordt geboren dat niet gezond is.

Loslaten doet pijn

In ‘Loslaten doet pijn’ vertelt de auteur wat zij en haar gezin doormaken wanneer een arts tijdens haar zwangerschap vaststelt dat haar zoontje een zeldzame afwijking heeft. Ruim anderhalf jaar geleden begon ze met schrijven. Het was een emotioneel proces; ze moest terug naar de mooiste, maar ook de zwaarste periode uit haar leven. Op deze ochtend zal Marianne vertellen over het verhaal, maar gaat ze ook dieper in op het schrijfproces.

Smul ook van Zomerkost en meld je aan

De lezing op dinsdag 4 augustus begint om 10.00 uur en duurt tot ongeveer 11.30 uur. Wil je deze activiteit bijwonen? Meld je gratis aan in de bibliotheek of stuur een mail stadskanaal@biblionetgroningen.nl.

Kijk voor het volledige programma van Zomerkost op www.biblionetgroningen.nl/stadskanaal.

Ingezonden