Stichting Bovem gaat rogge maaien

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 28 juli 08.00 uur. Door Jules Gernaerdt

Het wordt een wisselende dag met wolkenvelden en flinke opklaringen, maar ook nog kans op een kortdurende bui. Dus veel opklaringen in de loop van de dag, maar wel een beetje aan de koele kant: de maxima zijn 19 tot 21 graden, en er is een matige tot vrij krachtige westelijke wind.

Ook vanavond en vannacht waait het redelijk en is het niet helemaal droog, zelfs morgenochtend kan er nog een bui vallen. Maar morgenmiddag- en avond zijn droog met minder wind. Maximum dan rond de 20-gradengrens.

Overmorgen is er weinig wind en is het meest zonnig met 23 graden. Vrijdag is het 25 tot 27, en zaterdag zelfs 27 tot 29 graden. Het is daarbij zonnig, maar zaterdag is er kans op een onweersbui.