DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Haren

In de nacht van maandag op dinsdag is om 03.40 uur ingebroken bij een tuinhuisje aan de Weststraße in Haren. Er werd een geldkistje met inhoud gestolen. De schade bedraagt 110 euro.

Meppen

Tussen maandagavond half acht en dinsdagmorgen half elf is ingebroken in een werkplaats bij een boerderij aan de Glockenturm in Meppen. Er werden meerdere elektrische gereedschappen, compleet met opladers, gestolen. De schade bedraagt meerdere honderden euro’s.

Meppen

Vanmorgen is om 08.35 uur bij een ongeval op de Helter Damm in Meppen een 80 jarige automobilist levensgevaarlijk gewond geraakt. De man kwam door onbekende oorzaak in de rechter berm terecht en botste daar tegen een boom. Hierbij raakte zijn auto dusdanig beschadigd dat het slachtoffer bekneld raakte. Hij is door de brandweer van Meppen uit zijn auto bevrijd. Hij werd vervolgens per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is op zoek naar getuigen van dit ongeval.