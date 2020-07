Ouderenmiddag Week der Besten met Koos en Joos on tour

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 29 juli 08.00 uur. Door Jules Gernaerdt

Er is vandaag nog vrij veel bewolking, maar de zon komt af en toe goed door de bewolking heen. Wel kan er tot de avond soms nog een klein buitje vallen, maar er is minder wind dan gisteren: windkracht 3 tot 4 uit het westen. De maximumtemperatuur is ongeveer 20 graden. Vanavond valt de wind weg en het wordt helder, maar ook koud: de minimumtemperatuur voor vannacht is zo’n 8 graden.

Morgen is het zonnig! Met een zwakke veranderlijke wind wordt het ’s middags zo’n 23 graden. Vrijdag is helemaal een zomerdag met een matige oostenwind en maximum van 25 a 26 graden.

Ook zaterdag is het warm, maar dan komt er in de middag meer bewolking en is er kans op enkele regen- en onweersbuien. En daarna is zondag een dag zoals vandaag, met veel opklaringen en middagtemperaturen rond de 20 graden.