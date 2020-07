Rolien Scheffer neemt afscheid van NOORDWOORD

GRONINGEN – Per 1 oktober 2020 neemt directeur Rolien Scheffer afscheid van NOORDWOORD.



Rolien Scheffer is sinds eind 2009 werkzaam voor de literaire stichting: NOORDWOORD. De eerste jaren als coördinator van poëziefestival Dichters in de Prinsentuin en als zakelijk coördinator, de laatste vier jaar als directeur, waarbij ook het festival Het Grote Gebeuren zich in de samenwerking met het Forum Groningen ontwikkelde tot een succesvol literair festival. Onder haar leiding werd de organisatie benoemd tot Cultuurpijler voor de Letteren in de provincie en de gemeente Groningen, werd meerjarige ondersteuning van het Nederlands Letterenfonds verworven en werd de naam veranderd van Stichting Literaire Activiteiten Groningen (SLAG) naar NOORDWOORD.

In 2019 zette zij het talentontwikkelingsprogramma NW TALENT op, dat succesvol van start ging met 15 jonge Groninger schrijvers.

Rolien Scheffer: “Ik heb me ruim tien jaar lang met hart en ziel ingezet voor het literaire leven in Groningen. Daarin heb ik ontzettend veel leuke mensen en goede schrijvers leren kennen, en ik ben heel, heel trots op wat we allemaal bereikt hebben samen. In de loop van de jaren heb ik een klein maar fijn team kunnen samenstellen: tijdens de coronacrisis hebben mijn collega’s nog eens extra laten zien wat ze waard zijn, met nieuwe ideeën en creatieve festivalalternatieven. Daarbij heeft de Kunstraad zich onlangs positief uitgesproken over onze plannen voor 2021-2024.

“De organisatie staat als een huis, kortom, en nu heb ik zin in een nieuwe uitdaging. Zekerheden bestaan niet in het leven, dus ik gooi de boel open en ga zien wat er op mijn pad komt.”

Rob Pronk, voorzitter van het bestuur: “Rolien heeft de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan de professionalisering van Noordwoord. Zij heeft van de medewerkers, de zzp’ers en de talrijke vrijwilligers een hecht team weten te smeden. Rolien zorgde door intensief samen te werken met andere culturele partijen in binnen- en buitenland, dat Noordwoord kon participeren in aansprekende projecten en maakte Noordwoord daarmee zichtbaar. Het bestuur heeft de samenwerking met haar altijd heel inspirerend en stimulerend gevonden en wenst haar een mooie en inspirerende toekomst.”

NOORDWOORD zet literatuur in Groningen op de kaart met festivals die ertoe doen, talent dat eruit springt en een literaire agenda die altijd actueel is.

Je kent ons van dé online literaire agenda voor alle literaire activiteiten in Groningen Stad en Ommeland, en van de grote literaire festivals in Groningen: het in 1998 opgerichte poëziefestival Dichters in de Prinsentuin; Het Grote Gebeuren, het leukste festival voor lezers en schrijvers (dat in 2009 zijn eerste editie beleefde) en de Poëzieweek in Groningen (in 2000 begonnen als de Poëziemarathon). Ook reiken we jaarlijks de prijs voor het Beste Groninger Boekuit in de categorieën fictie en non-fictie, en kennen we elke twee jaar de Kees van der Hoefprijs toe aan een persoon of organisatie die een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan het letterenklimaat in de stad Groningen. Met ingang van 2017 verzorgen we in opdracht van de gemeente Groningen bovendien de tweejaarlijkse verkiezing en begeleiding van de Stadsdichter.

Meer informatie is te vinden op www.noordwoord.nl

Foto 1: fotograaf: Henk Veenstra

Foto 2: Ingezonden door NOORDWOORD