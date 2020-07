Roon Staal bereidt Herfst Tour voor

NEDERLAND – Roon Staal is bezig zijn Herfst Tour voor te bereiden.

In de aangepaste Zomer Tour van juni jl. – waarin hij heeft genoten van het touren en het optreden, het ontmoeten van mensen in stad en dorp – is Roon Staal nu de Herfst Tour aan het voorbereiden. Alle locaties van de nieuwe tour zijn al bekend. Tijdens de Herfst Tour zullen nieuwe werken centraal staan, naast graag gehoorde ‘klassiekers’. Uiteraard zullen ook de concerten in de komende Tour Corona Proof zijn en plaatsvinden via de dan geldende maatregelen.

Ook staan opnamen van zijn tweede Christmas album op de agenda en zal dit de eerstvolgende CD zijn die er uit gaat komen.

Twee weken geleden nam Jim Ervin contact op met Roon Staal. Hij is een studio-producer met wie Roon in zijn vroege 20-er jaren vijf songs opnam. Ze hebben besloten deze vijf nummers nu uit te geven onder publisher Warrior Records. Het gaat dan om een kleine EP album, die online beschikbaar komt op Spotify, Itunes enzovoort. Meer informatie over de uitgave in Amerika met Warrior Records, nieuwe optredens, de Herfst Tour en het repertoire, volgt iets later deze zomer.

Optredens in Japan staan voorlopig even ‘on hold’. Roon verwacht dit op te pakken als de wereld daar weer gereed voor is.

Dit zijn de locaties van de Herfst Tour:

Culemborg – vrijdag 2 oktober in de Oud Katholieke Kerk te Culemborg 19.00 en 21.00 uur

Oirschot – zaterdag 3 oktober in de Mariakerk te Oirschot 19.00 en 21.00 uur

Noordwelle – zondag 4 oktober in de Corneliuskerk te Noordwelle 16.00 uur

Havelte – donderdag 8 oktober in de Clemenskerk te Havelte 19.00 en 21.00 uur

Westerbork – vrijdag 9 oktober in de Voorhof te Westerbork 20.00 uur

Noordwijk (GR) – zaterdag 10 oktober in de Kerk Noordwijk te Noordwijk (GR) 19.00 en 21.00 uur

Stavoren – zondag 11 oktober in de Doopsgezinde Kerk te Stavoren 14.00 en 16.00 uur

West Terschelling – donderdag 15 oktober in de Westerkerk te West Terschelling 20.00 uur

Den Burg (Texel)– vrijdag 16 oktober in de Burghtkerk te Den Burg (Texel) 20.00 uur

Zoetermeer – zondag 18 oktober in het CKC Theater te Zoetermeer 16.00 uur

Callantsoog – donderdag 22 oktober in de Protestantse Kerk te Callantsoog20.00 uur

Kuinre – vrijdag 23 oktober in de PKN Kerk te Kuinre 20.00 uur

Wijnjewoude – zaterdag 24 oktober in Dorpshuis De Swingel te Wijnjewoude 19.00 en 21.00 uur

Feanwalden – zondag 25 oktober in de Schierstins te Feanwalden 14.00 en 16.00 uur

Tinallinge – donderdag 29 oktober in Kerk Tinallinge te Tinallinge 19.00 en 21.00 uur

Krewerd –vrijdag 30 oktober in de Mariakerk te Krewerd 19.00 en 21.00 uur

Schoonebeek– zaterdag 31 oktober in de Protestantse Kerk te Schoonebeek 20.00 uur

Stadskanaal – zondag 1 november in de Semsstraatkerk te Stadskanaal 14.00 en 16.00 uur

