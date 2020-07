Bezoekers onder de indruk van het werk van Henk Helmantel

WESTEREMDEN – Erg veel belangstelling is er voor de werken van de Groninger schilder Henk Helmantel.



Na een hele poos geen bezoek te mogen ontvangen is het museum van Henk Helmantel in Westeremden weer open voor het publiek. En daar wordt weer dankbaar gebruik van gemaakt.

Donderdagmiddag waren we na een rit door het Hogeland te gast in de mooie herbouwde middeleeuwse pastorieboerderij van Henk en Babs Helmantel.

Nadat Helmantel in 1967 eigenaar werd van de plaats waar in 1914 een villa voor de dominee was neergezet, ontdekte hij in de tuin de fundering van de oude middeleeuwse pastorie, in Groningen een Weem genoemd, rijpte het plan om deze oude pastorie weer op te bouwen.

De herbouw gebeurde tussen 1974 en 1981 in twee fasen.

In het laatste gerealiseerde gedeelte, de vroegere schuur, is nu een riante expositieruimte voor de vaste collectie van zijn eigen werk ingericht.

Mooie stillevens en interieurs van kerken en kloosters uit met name de laatste 35 jaar. En er hangen ook weer recente werken op de tentoonstelling.

Erg mooi zijn de kleine schilderijen met een intiem karakter.

Verbazing is de algemene indruk van de bezoekers over de erg nauwgezette weergave van de onderwerpen van Henk Helmantel.

Het museum is van donderdag tot en met zaterdag geopend van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Vanwege de coronaregels zijn er dit jaar geen rondleidingen of Weemavonden mogelijk.



In het klooster van Ter Apel is een permanente tentoonstelling van een deel van de Helmantel collectie betreffende Middeleeuwse sculpturen, meubels en voorwerpen uit West Europa, aangevuld met enkele kerkinterieurs van de hand van Henk Helmantel. www.kloosterterapel.nl.

In Assen kunnen liefhebbers van het werk van Henk Helmantel dit najaar hun hart ophalen in het Drents Museum.

Van 4 oktober 2020 tot en met 7 maart 2021 staat in de tentoonstelling Henk Helmantel – Meesterschilder het kunstenaarschap en het ambacht van de Groninger centraal.

Ook in het Cultuur en Historisch museum Sorgdrager in Hollum op Ameland is tot september te bewonderen en in het Hof van Saksen te Nooitgedacht is werk van Helmantel te bewonderen.



Bron: https://www.helmantel.nl/home