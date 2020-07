Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 30 juli 08.00 uur. Door Jules Gernaerdt

Een groot hogedrukgebied boven Nederland en Duitsland zorgt vandaag voor mooi zonnig weer. Er komt in de loop van de dag wel wat hoge bewolking en er verschijnen een paar kleine stapelwolken, maar de zon heeft de overhand en het wordt vrij warm: de temperatuur klimt gestaag tot ongeveer 23 graden.

Vanavond en vannacht is het helder maar het wordt niet zo fris als voorbije nacht, minimum komende nacht rond 13 graden. En morgen stijgt het naar 26 tot 28 graden, met een matige wind uit oost tot zuidoost.

Zaterdag is op zich ook een warme dag met 26 tot 28 graden, maar er is meer bewolking en het is benauwd, met enkele regen- en onweersbuien. Zaterdagavond is dat voorbij en is het koeler: zondag en maandag is het ongeveer 21 graden, en licht wisselvallig met opklaringen en een enkele bui.