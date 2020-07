Doorzoekingen woningen in zaak DDoS-aanbieder

WINSCHOTEN, SPIJKENISSE – Het cybercrimeteam van de politie Midden-Nederland heeft vandaag doorzoekingen gedaan in de woningen van twee mensen die verdacht worden betrokken te zijn bij een internationale booterwebsite. De website is een bekende voor het uitvoeren van DDoS-aanvallen. Het politieonderzoek gaat nog verder.

Aanleiding voor het onderzoek van de politie was een aangifte van een gameserver die slachtoffer was van een DDoS-aanval via de desbetreffende booterwebsite. Sinds januari kwamen er daarnaast nog tientallen meldingen binnen van bedrijven en instanties.

Wat is een DDoS-aanval?

Bij een DDoS-aanval worden servers van een website bestookt met heel veel dataverkeer. Hierdoor kunnen de servers bezwijken. DDoS staat voor Distributed Denial of Service. Bezoekers kunnen een website dan niet of nauwelijks meer bereiken. Dit kan grote gevolgen hebben. Niet alleen kunnen bedrijven klanten en/of inkomsten verliezen. Een DDoS-aanval kan ook grote maatschappelijke, ontwrichtende gevolgen hebben. Ook lopen bedrijven vaak fikse financiële schade op door de herstelkosten. Het uitvoeren van een DDoS-aanval is strafbaar.

Verdachten

De politie heeft op 30 juli 2020 de woningen doorzocht van twee verdachten die vermoedelijk bij de website betrokken zijn. Het gaat om twee mannen van 19 jaar uit Spijkenisse en Winschoten. Bij de doorzoekingen aangetroffen apparatuur, zoals computers en telefoons, zijn in beslag genomen. Het politieonderzoek gaat door; de twee verdachten zullen later gehoord worden.

Bescherm uw bedrijf

Als u wilt voorkomen dat uw bedrijf slachtoffer wordt van een DDoS-aanval, of om de gevolgen hiervan zoveel mogelijk te beperken, stem dan uw beveiligingsmaatregelen af met uw systeembeheerder, serviceprovider of een externe ICT-dienstverlener. Zorg voor DDoS mitigerende maatregelen via een hierin gespecialiseerde organisatie.

Bescherm jezelf en je privégegevens

Cybercriminelen kunnen DDoS-aanvallen gebruiken als afleiding om uw gegevens afhandig te maken via nep-mails (phishing), of om u af te persen. Ga hier niet op in. Zorg dat de beveiliging van uw computer op orde is. Maak bijvoorbeeld gebruik van sterke wachtwoorden/wachtzinnen en virusscanners. Zo voorkomt u zoveel mogelijk dat uw computer onderdeel wordt van een botnet waarmee aanvallen kunnen worden uitgevoerd. Maak regelmatig offline back-ups van waardevolle bestanden die u online heeft staan. Zo houdt u toegang tot deze data als er een aanval plaatsvindt.

Bent u slachtoffer geworden van een DDoS-aanval?

Bent u toch slachtoffer geworden van een DDoS-aanval, neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Geef de cybercriminelen geen geld; dit lijkt misschien een snelle oplossing om uw site weer bereikbaar te maken, maar u loopt het risico dat u niet meer van ze afkomt. Bovendien houdt u zo een crimineel netwerk en systeem in stand.

Bron: Politie