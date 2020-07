Jongereninitiatief Heel Holland Hiked doorkruist Groningen op 31 juli en 1 augustus

GRONINGEN – Vanaf 31 juli wandelen jongeren van de Nationale Jeugdraad drie weken door Nederland om het gesprek aan te gaan over klimaatverandering onder de naam Heel Holland Hiked. Op 31 juli lopen de jongeren van Pieterburen naar Groningen en op 1 augustus van Groningen naar Zuid-Laren. Met hun 523 km lange wandeltocht hoopt het team jongeren te spreken die normaal gesproken in het klimaatdebat niet worden gehoord. De gesprekken en ideeën die het team onderweg verzamelt, worden gepresenteerd aan Nederlandse beleidsmakers en op internationale conferenties van de VN.

De initiatiefnemer Eefke van de Wouw, Jongerenvertegenwoordiger Duurzame Ontwikkeling vanuit de NJR, is oprichter van het project Heel Holland Hiked. “Klimaatverandering is een grote zorg voor veel jongeren en heeft hierdoor ook een impact op onze mentale gezondheid. Daarom willen we naar buiten, de natuur in. Wij moeten voor de natuur zorgen maar de natuur zorgt ook voor ons”, aldus Eefke.

De route Het team begint in Groningen en volgt het Pieterpad naar Nijmegen, om vervolgens via het Pelgrimspad in Amsterdam te eindigen. Het is niet toevallig dat het team ervoor kiest om meer dan 500 km te wandelen. Met het initiatief hopen ze jongeren te laten ervaren wat de natuur met je kan doen, ook dicht bij huis. Daarom zullen er gedurende de wandeltocht ook experts meelopen om hun kennis te delen over klimaatverandering en biodiversiteit in Nederland. Het team wil antwoord krijgen op de vraag wat klimaatverandering met hun mentale gezondheid doet, waarom klimaat belangrijk voor hen is en wat hun boodschap richting de politiek is. De input die het team verzamelt, wordt meegenomen naar de nationale én internationale politiek.

Jongerenvertegenwoordigers Jongerenvertegenwoordigers zoals Eefke vormen de schakel tussen Nederlandse jongeren en wereldleiders. Zij gaan op zoek naar meningen en ideeën van jongeren. Zo gaan ze met gastlessen het hele land door en spreken ze op allerlei evenementen. De inzichten die ze daarbij opdoen, bespreken ze vervolgens met onder andere beleidsmakers en de Verenigde Naties in New York.

Voor meer informatie: www.jongerenvertegenwoordigers.nl.

