Wandelen werkt! in Onstwedde

ONSTWEDDE – Op woensdag 5 augustus organiseren de wandelcoaches Els Eckhardt en Eltjo Glazenburg een wandeling in Onstwedde.

De koffie staat vanaf 08.45 uur klaar in het Bio-boerderij Landleven, Scholtweg 9, 9591 AD Onstwedde. De wandelroute gaat langs het Pagediep en over een oud Kerkpad met zijn prachtige Kunstwerk naar Ter Maarsch met zijn monumentale boerderijen. We vervolgen ons pad langs de camping ‘De Sikkenberg’ over stille landwegen naar de prehistorisch Tichelberg in Veenhuizen. Hier worden we verwend met een klein proeverij door Boerderij Migchels in zijn rustpunt met de automaten-boerderij. We vervolgen onze weg over de rustige landwegen terug naar de Bio-boerderij-Landleven.

Groep van 10 km start om 09.15 uur en de groep van 8 km start om 09.45 uur.

Opgave wandeling is verplicht: Mail: o.modderman@home.nl of 06 22 39 70 56

Er geldt een maximum van 50 wandelaars. Samen in dezelfde groep wandelen? Vermeld dit bij de opgave. Eltjo Glazenburg bepaalt in welke groep je wandelt!

Bij heel slecht weer wordt het Ommetje vroeg in de ochtend om 07.15 uur via de mail afgemeld.

