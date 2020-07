Zwemmen in natuurwater Waar is het schoon en veilig?

REGIO – Voor en tijdens het zwemseizoen doet het waterschap wekelijkse zwemwatercontroles. Iedere officiële zwemplas wordt iedere twee weken gecontroleerd op blauwalg en bacteriën. Is het water niet schoon genoeg, dan adviseert het waterschap de beheerder om een waarschuwing of zelfs zwemverbod uit te doen.

Monsternemers en analisten

De monsternemers doen ter plekke al een eerste beoordeling. De monsters die ze nemen worden vervolgens geanalyseerd in het laboratorium. Dit doet waterschap Hunze en Aa’s voor hun eigen waterschap én dat van waterschap Noorderzijlvest.

Voor Langebosch in Borgerswold geldt een negatief zwemadvies vanwege blauwalg. De zwemlocatie is gelegen te Veendam. Het strand op het noordoosten heeft een lengte van lengte van ca. 120m en een gemiddelde breedte van ca. 10m.

Voor de recreatieplas Weddermeer (Urnenhoeve) in de Wedderbergen geldt een negatief zwemadvies vanwege onvoldoende waterkwaliteit. Dit kan maag-darmklachten veroorzaken.

Voor de zwemlocatie Parc Emslandermeer aan de Venen in Vlagwedde geldt eveneens een negatief zwemadvies. Zwemmen wordt ontraden vanwege onvoldoende waterkwaliteit. Grote kans op maag-/darmklachten. Het meer staat niet in verbinding met omliggende wateren. In het meer liggen 2 eilandjes, waarvan het meest westelijk gelegen eilandje is aangewezen als zwemlocatie.

Ook wordt zwemmen ontraden bij het zeestrand aan de Valgenweg in Termunten, het Proostmeer in Wagenborgen, het Zwaneveldsgat in Kolham, stranden langs het Lauwersmeer (Meerkoet, Lepelaar, Zeearend, Brilduiker en Kleine Zwaan) en Meerwijck aan het Zuidlaardermeer.

Drenthe

Voor de Grote Rietplas is een negatief zwemadvies van kracht vanwege onvoldoende waterkwaliteit. Deze locatie is ingedeeld in zwemwaterkwaliteitsklasse slecht. De Kleine- en Grote Rietplas staan met elkaar in verbinding. Op drie plaatsen zijn de plassen ingericht om te zwemmen. Aan de Grote Rietplas zijn 2 plekken ingericht om te zwemmen, aan de Kleine Rietplas is 1 plek ingericht om te zwemmen.

Voor het Hunzedal aan De Drift in Borger is een waarschuwing voor blauwalgen afgegeven.

Ga niet zwemmen waar een negatief zwemadvies geldt en laat ook je hond daar niet zwemmen.

Actuele zwemwaterinfo

De meest actuele informatie over de zwemplassen vindt u op www.zwemwater.nl .