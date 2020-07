DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Bunde

Gisteravond heeft om twintig over zes in een woning aan de Amselweg in Bunde een keukenbrand gewoed. De brand ontstond toen de 58 jarige bewoner een pannetje op het vuur was vergeten. Bij de brand raakte de afzuigkap en een gedeelte van het keukeninterieur beschadigd. Er raakte niemand gewond.

Lehe

In de avond/nacht van woensdag op donderdag is tussen 22.00 en 06.00 uur ingebroken bij een loods aan de Dorfstraße in Lehe. Van een trekker werd een gps apparaat gestolen. De schade bedraagt 4.500 euro.

Lathen

Tussen 24 en 25 juli is op een parkeerplaats aan de Hauptstraße in Lathen een grijze BMW aangereden. De auto raakte daarbij beschadigd. De veroorzaker is doorgereden. De politie verzoekt getuigen zich te melden.

Breddenberg

Vannacht is aan de Stopenberg in Breddenberg een akker met stro in brand gevlogen. De brand werd om tien over één ontdekt. Er brandde tussen 200 en 300 meter stro, wat in banen op de akker lag, op. Het vuur werd door de brandweer van Sögel bestreden. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.

Papenburg

Gisteren is tussen 09.50 en 19.30 uur ingebroken bij een woning aan de Birkenallee in Papenburg. Er werden sieraden en geld gestolen. De schade wordt op 1.000 euro geschat.

Sögel

Op 27 juli werd brand gesticht bij het voormalig treinstation in Sögel. Door snel ingrijpen door de brandweer werd voorkomen dat het gebouw in vlammen opging. De politie heeft twee jongens van 13 en 15 jaar aangehouden. Ze hebben bekend.

Nadat sinds dit voorjaar talrijke diefstallen uit tuinen in Spahnharrenstätte, Sögel en Werlte plaatsvonden, heeft de Duitse politie onlangs twee vrouwen aangehouden. Zij kunnen gelinkt worden aan 36 diefstallen. Een van de twee heeft bekend.

De meeste spullen die bij de vrouwen in beslag werden genomen zijn inmiddels terug bij de rechtmatige eigenaren. De politie wil ook graag de voorwerpen op onderstaande foto aan de eigenaren teruggeven. Zij kunnen zich melden bij de politie in Sögel.

Foto: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim