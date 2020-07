Snikke Dieverdoatsie ligt er weer prachtig bij

STADSKANAAL – Na twee jaar onderhoud is de snikke Dieverdoatsie weer klaar om te gaan varen.

Het bijna dertig jaar oude schip is eigendom van Stichting Snikkevaart en werd de laatste jaren ingezet bij toeristische activiteiten. De trekschuit is een replica. Het schip is in 1989 als werkobject van de gemeente Stadskanaal, het arbeidsbureau en de stichting Welstad door een groep langdurig werklozen, onder vakkundige leiding, nagebouwd. Het bestaat voor het grootste gedeelte uit staal en voor de rest van iroko hout.

Twee jaar geleden bleek dat het schip een grondige opknapbeurt moest ondergaan. Er bleken veel meer mankementen te zijn dan men dacht. Aanvankelijk dacht men ook dat het schip lek was, maar dat bleek gelukkig niet zo te zijn. Het was regenwater wat door de verrotte ramen naar binnen liep.

Er moest ook een grote reparatie de boegschroeftunnel in het onderwaterschip uitgevoerd worden; een kostbare geschiedenis. Maar dankzij een gift van een anonieme stichting werd de Dieverdoatsie bij een werf in Woudbloem gerepareerd. In oktober 2019 was het schip weer terug. De grote groep vrijwilligers heeft toen het volledige interieur aangepakt. Dit was een hele klus, maar het schip ziet er nu weer uit om door een ringetje te halen. Volgens Jaap Duit kan het schip nu weer 30-40 jaar mee.

Ook moest het dak van de snikke worden aangepast. Per 1 januari 2019 werd een nieuwe Europese regelgeving ingevoerd. Vanwege de veiligheid mocht de Dieverdoatsie maar 12 personen vervoeren. Om meer personen te mogen vervoeren moest het schip omgebouwd worden tot een zogenaamde open rondvaartboot. Na overleg met de scheepsvaartinspectie kwam men overeen dat twee derde van het dak open mocht en er een gedeelte kon blijven zitten.

De restauratie heeft bijna 50.000 euro gekost. Dit is gefinancierd door diverse fondsen. De Dieverdoatsie krijgt geen subsidie en zolang het schip uit de vaart ligt kan de stichting ook geen inkomsten genereren.

Inmiddels hebben zich zo’n 12 nieuwe vrijwilligers als bemanningsleden aangemeld. Hierbij zijn mensen die in het bezit zijn van een groot- en een klein vaarbewijs. Zij gaan zich inzetten voor toeristische dagtochten, familiebijeenkomsten, bedrijfsuitjes en andere bijzondere gelegenheden zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse intocht van Sinterklaas.

De stichting is trots op de vernieuwde Dieverdoatsie en wil het publiek graag kennis laten maken met het schip. Daarom kan men zich in de periode 15 augustus tot en met 19 september aanmelden voor een gratis vaartocht van een uur tussen de Drouwenermond en de Buinersluis. Deze worden gehouden op de zaterdagen tussen 13.00 en 16.30 uur. De vertrektijden zijn 13.00, 14.15 en 15.30 uur. Vanwege de coronamaatregelen is er ruimte voor maximaal 16 personen, exclusief de bemanning. Het vertrek is vanaf de vaste ligplaats aan de Hoofdkade tegenover de Blokker. Aanmelden kan via een e-mail naar info@jatrie.nl.