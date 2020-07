Vakantie-activiteiten Bibliotheken Westerwolde

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 31 juli 08.00 uur. Door Jules Gernaerdt

Deze laatste dag van de maand zal warm worden, want er is veel zon en het wordt zomers met een maximum in de namiddag van 27 tot 30 graden. Maar vanochtend is de temperatuur prima met 18 tot 24 graden, en een zwakke tot matige wind uit oost tot zuidoost.

Vanavond blijft de warmte echter hangen en het wordt vannacht benauwd, met later vannacht kans op regen- en onweersbuien. Morgen is het meestal bewolkt. Het wordt warm met maximum rond 30 graden, en kans op buien. Later op de dag draait de wind naar het westen en morgenavond koelt het daardoor duidelijk af.

Zondag en maandag is het ook maar 20 tot 22 graden, met wisselende omstandigheden met vrij veel opklaringen, maar ook kans op enkele buien. Dinsdag is al iets warmer en vanaf woensdag volgen weer een paar warmere dagen, met 25 graden of meer.