Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 1 augustus 09.00 uur. Door Jules Gernaerdt

Het is nog een warme dag maar het is minder zonnig dan gisteren en het is tamelijk vochtig. Plaatselijk kan nog wat regen vallen, maar vanmiddag is het overwegend droog en er komen dan bredere opklaringen. De maximumtemperatuur is nog 27 a 28 graden, maar door de westenwind gaat dat in de loop van de middag omlaag. Vanavond wordt het 20 graden en dan is het helder, minimum vannacht rond 13 graden.

Morgenochtend is het wisselend met opklaringen en een paar buien. Morgenmiddag is het droog met regelmatig zon, een matige noordwestenwind, en een maximumtemperatuur rond 22 graden.

Na het weekend is maandag koel en vrij buiig, daarna is het overwegend droog en na dinsdag wordt het ook warmer; woensdag rond 22 graden en daarna 26 tot 29 graden.