Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 2 augustus 09.00 uur. Door Jules Gernaerdt

We hebben een vrij rustige zondag met zonnige perioden die afwisselen met wat wolkenvelden en stapelwolken. Lokaal kan vanmiddag een enkele bui vallen, maar de meeste plaatsen blijven droog. De temperatuur stijgt naar 21 a 22 graden, met een matige wind uit west tot noordwest.

Morgen is de regenkans groter, want dan zijn er zowel in de ochtend als de middag verspreid buien. En het is vrij fris met middagtemperaturen rond 19 graden.

Dinsdag is een droge en rustige dag met half bewolkt weer en ongeveer 21 graden. Daarna wordt het snel warmer met donderdag 26 graden, en eind van de week maxima rond de 30 graden-grens.