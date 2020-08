Herman Sandman geeft lezing in Bibliotheek Stadskanaal

STADSKANAAL – Deze zomer pakt Bibliotheek Stadskanaal uit tijdens Zomerkost, een activiteitenserie voor volwassenen. Geniet elke dinsdagochtend tussen 10.00 en 11.30 uur van een voorstelling, lezing of (muzikale) voordracht. De programma’s van Zomerkost krijgen een Gronings sausje. Dinsdag 11 augustus is schrijver en columnist Herman Sandman de laatste gast in de serie.

Pagina twee, linksonder. Herman Sandman schrijft dagelijks een veelgelezen column in het Dagblad van het Noorden. Hij schetst in deze korte pennenstreken het dagelijks leven. In zijn columns combineert hij zijn bekende humor met weemoed en levensfilosofie. Op zijn Gronings, uiteraard. Eerder schreef Sandman al verschillende boeken over voetbal, rock-‘n-roll, opgroeien in Oost-Groningen en het literaire leven in de stad.

In Bibliotheek Stadskanaal zal hij verhalen en columns voordragen. Soms ontroerend, andere keren grappig, maar altijd herkenbaar.

Smul ook van Zomerkost en meld je aan

De lezing op dinsdag 11 augustus begint om 10.00 uur en duurt tot ongeveer 11.30 uur. Wil je deze activiteit bijwonen? Meld je gratis aan in de bibliotheek of stuur een mail stadskanaal@biblionetgroningen.nl.

Ingezonden