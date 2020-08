DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Lathen

Vrijdagmiddag heeft om kwart voor twee brand gewoed in een bos aan de Beim Heuerhause in Lathen. De brand werd geblust door twee brandweerauto’s van brandweer Lathen. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand.

Esterwegen

Gistermiddag is om twintig over vijf bij een ongeval op de Bockhorster Straße in Esterwegen een 24 jarige motorrijder zwaargewond geraakt. Het slachtoffer zag een tegemoetkomende VW Golf over het hoofd toen hij linksaf naar de B401 in de richting Surwold wou afslaan. De 21 jarige bestuurder van de VW kwam met de schrik vrij.

Neubörger

Tussen 26 juli en 1 augustus is ingebroken bij een woning aan de Aschendorfer Straße in Neubörger. Er werden drie nieuwe sets banden, compleet met velgen voor een Mercedes en één complete set voor een Audi R8 gestolen. Ook werd gereedschap meegenomen. De schade bedraagt 50.000 euro.

Papenburg

Tussen donderdagmiddag vijf uur en vrijdagmiddag half zes is een poging tot inbraak gedaan bij een woning aan de Marienkirche in Papenburg. De daders zijn niet binnen geweest, maar hebben wel voor 300 euro schade aangericht.