Brandweer rukt uit naar pizzeria Oude Pekela

OUDE PEKELA – Zondagavond is de brandweer uitgerukt naar een pizzeria in Oude Pekela.

Zondagavond werd om negen uur de brandweer gealarmeerd voor een woningbrand aan de Feiko Clockstraat in Oude Pekela. Naast brandweer Oude en Nieuwe Pekela ging ook de hoogwerker van brandweer Winschoten ter plaatse. De straat werd, nadat de brandweer was gearriveerd, ter plaatse afgesloten.

In de pizzeria was rook waargenomen, maar het was niet duidelijk waar dit vandaan kwam. De brandweer heeft delen van het plafond en de vloer van de bovenverdieping opengebroken om de brandhaard te ontdekken. Ook werd met een warmtebeeldcamera naar de brandhaard gezocht.

Wat er precies in brand stond is onduidelijk. Ook over de oorzaak van de brand is niets bekend.

Foto’s: Teunis Streunding