VLAGTWEDDE – Doordat er deze week een aangepast programma is, heeft het bestuur besloten dat deze editie geen officiële editie van Week der Besten is, maar dat de 28ste editie volgend jaar plaats vindt.

Op Facebook vermeldt Week der Besten het volgende:

We leven in een rare tijd. Een coronapandemie die zich razendsnel verspreid heeft over de wereld, heeft heel veel evenementen helaas niet door laten gaan. Zo ook in eerste instantie De Week der Besten 2020. Toen bleek dat er wat versoepelingen kwamen vanaf 1 juli, hebben we gekeken wat voor mogelijkheden er waren om toch enkele vaste onderdelen door te kunnen laten gaan.

Uiteraard wordt het geen Week der Besten zoals anders, maar neem maar van ons aan dat wij onze uiterste best hebben gedaan om voor iedere doelgroep, voor zover mogelijk in verband met de coronaregels, een activiteit te organiseren. Helaas kwam half juli het bericht van de gemeente dat er geen braderie mocht komen. Waar in eerste instantie wel een vergunning voor was verleend, maar later weer werd ingetrokken na overleg met de Veiligheidsregio.



Het programma dit jaar is zeer beperkt en mag daarom niet als een echte editie worden beschouwd. Als bestuur hebben we daarom ook besloten dat het dit jaar geen officiële editie wordt en daarmee gaat de 28ste editie plaatsvinden in 2021!

We willen via deze weg een dankwoord richting Erik Nieborg en Arjan Wiegers geven. Deze heren verzorgden jarenlang onze website en Facebookpagina. Heel hartelijk dank hiervoor! Gelukkig hebben we vervanging voor hen gevonden, namelijk Paulien Potze. Zij gaat de promotie verzorgen op Facebook en Instagram en ze gaat onze website beheren.

Ook zijn we zeer verheugd dat we als bestuur uitbreiding hebben gekregen in de naam van Anniek Elzen. We wensen Anniek heel veel succes en plezier met haar functie binnen ons bestuur!

Hopelijk volgend jaar wel een daverende Week der Besten (editie 28), aan ons zal het niet liggen! Heel veel plezier gewenst bij de activiteiten die wel doorgaan, blijf gezond, en hou rekening met elkaar en de regels van RIVM!

Het bestuur