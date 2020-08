Groningers warmen op voor Het Grote Straatberaad van Groningen

GRONINGEN – De bewoners van de stad en provincie Groningen doen op zondagmiddag 30 augustus mee aan Het Grote Straatberaad van Groningen.

Het interactieve programma is een ongewone vergadering voor gewone mensen: voor doeners en denkers, of je nu veel weet of weinig. Hoe kunnen we ons aanpassen aan het veranderende klimaat? En verdere opwarming tegengaan? Dichtbij of verder weg, wat kun je zelf en wat moet de overheid doen? En wie moet dat allemaal betalen? Wat vindt de gewone burger, daar gaat het om tijdens het Grote Straatberaad van Groningen.

Hitte, droogte, verzilting, co2 uitstoot, enorme hoosbuien, de stijgende zeespiegel, het regent berichten over klimaatverandering. De aarde warmt op en daar maakt driekwart van de Nederlanders zich zorgen over. Daarom gaat Warming Up – een cultureel programma over het klimaat – dit najaar het land in om samen met gewone Nederlanders uit alle windstreken aan de slag te gaan met grote en kleine vragen die ons allemaal aangaan.

Straten in de provincie Groningen krijgen de kans om mee te doen met het Grote Straatberaad van Groningen. Het wordt een middag met spel, discussie en ook een beetje feest. Met video’s, hulplijnen van bekende mensen en muziek. Een middag om met buurtgenoten in gesprek te gaan, te spelen, te discussiëren en samen een toekomstdroom vorm te geven: ‘The future we want’. Het format voor het straatberaad is bedacht door theatermaker Karlijn Benthem en is helemaal corona-proof. De komende maanden reist Het Grote Straatberaad langs Friesland, Nijmegen, Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. De start is in Friesland.

Initiatiefnemer Matthea de Jong: “Je kunt het straatberaad zien als een kans om je stem te laten horen en in gesprek te gaan met je buren, een soort tussentijdse verkiezing maar dan niet door de overheid georganiseerd. We lezen dagelijks in de krant berichten over hoe het klimaat aan het veranderen is. Maar hoe gaan we daarmee om? En wat betekent dat? Hoe willen we verder? Wij zijn de eerste generatie die de effecten van klimaatverandering merkt. En de laatste generatie die er ook wat aan kan doen. De vragen waar we voor staan, zijn niet alleen voor de politiek of het bedrijfsleven. Het zijn vragen voor iedereen.” Dat mensen in Groningen wel zijn te porren om van zich te laten horen, is te merken: ‘Voordat de wervingscampagne echt begon hebben al verschillende straten interesse getoond. Dat geeft goede moed!’, aldus Matthea. Mensen uit heel de provincie kunnen hun straat aanmelden via www.wearewarmingup.nl .

Een vraagstuk voor iedereen

Warming Up is een cultureel programma over het klimaat; filmmakers, fotografen, kunstenaars en theatermakers startten 6 juli met een rondreizende campagne die een dwarsdoorsnede van Nederland bevraagd over klimaatverandering. Via alle straatberaden wordt input verzameld voor de eerste bottom-up Klimaatverklaring van Nederland: #TheFutureWeWant. De uiteindelijke klimaatverklaring van de kiezer, wordt in het najaar aan het Kabinet gepresenteerd.

Samenwerking

Het Grote Straatberaad is een samenwerking tussen Warming Up, De Oosterpoort en Klimaatadaptatie Groningen. Klimaatadaptatie Groningen is geïnitieerd door het Akkoord van Groningen en het Global Center on Adaptation, in samenwerking met het Nationaal Programma Groningen. Ze stimuleert bewustwording en actie rondom klimaatadaptatie. In dit kader wordt van dinsdag 19 t/m maandag 25 januari 2021 de Klimaatadaptatieweek Groningen georganiseerd en worden in de aanloop en tijdens deze week initiatieven en activiteiten opgezet in Stad en provincie.

Ingezonden