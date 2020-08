Inbrekers komen via voormalig Chinees restaurant juwelierszaak binnen

COEVORDEN – Dit weekend is een inbraak gepleegd bij juwelier Wolters aan de Friesestraat in Coevorden.

Vanmorgen werd een inbraak bij juwelier Wolters ontdekt. De inbrekers kwamen via een gat in de muur tussen de juwelierszaak en het voormalige (leegstaande) Chinees restaurant Kota Radja binnen. Naar verluidt is het inbraak-alarm niet afgegaan. De inbraak is gepleegd tussen zaterdagmiddag 17.00 uur en maandagmorgen.

Wat er is gestolen is niet bekend gemaakt. De technische recherche doet onderzoek.

Juwelier Wolters werd reeds enkele malen getroffen door een overval. In 2013 en 2014 werd de zaak in Coevorden overvallen en in december 2013 het filiaal in Emmen. Voor de tweede overval werden na een wilde achtervolging drie jonge Amsterdammers opgepakt. Een deel van de buit is toen teruggevonden.

Update

Bij de inbraak zijn sieraden gestolen.

De politie is op zoek naar getuigen die afgelopen tijd hier iets hebben gezien dat met deze inbraak te maken kan hebben. Dat hoeft niet alleen na zaterdagmiddag te zijn geweest, maar kan ook in de afgelopen weken hebben plaats gevonden. Als u informatie hebt, kunt u dat doorgeven aan de politie op 0900 8844, of anoniem op 0800 7000.

