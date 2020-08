Kinderochtend in Bibliotheek Veendam: racen als Max

VEENDAM – Deze vakantie kun je mee op reis tijdens het zomerprogramma van Bibliotheek Veendam. Kom wekelijks naar de kinderochtenden (10.00 – 11.30 uur) en reis langs zes bijzondere landen. Woensdag 12 augustus bezoeken we Sportmanië en gaan we racen als Max.

Ga mee op reis! Deze ochtend komen we aan in Sportmanië. In dit land zit niemand stil. Deze ochtend duiken we in de racewereld van Max. We maken onze eigen raceauto’s en bouwen samen aan een racebaan. Wil jij sjezen door de bieb? Doen dan mee!

De gratis kinderochtend kent een vrije inloop.

Kinderochtenden in de bibliotheek

Bibliotheek Veendam heeft deze zomer een programma voor kinderen en (groot)ouders. Elke woensdagochtend kun je in de bibliotheek op reis. Zes weken lang bezoeken we de leukste en gekste plekken. Van de Griezelkust naar Sportmanië en van het Dierenrijk naar Lachland. Wekelijks bezoeken we een ander land.

Kijk op www.biblionetgroningen.nl/veendam voor meer informatie.

Ingezonden