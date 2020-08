DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Haren

Zaterdag is op de parkeerplaats bij vakantiepark Schloss Dankern in Haren een VW Golf aangereden. Dit gebeurde tussen 10.45 en 15.30 uur. De VW Golf raakte beschadigd. De dader is doorgereden.

Weener

Gisteravond zijn om tien over zes op de Osterstraße in Weener twee mannen op e-bikes met elkaar in botsing gekomen. Het ongeval gebeurde toen een 53 jarige inwoner van Weener ter hoogte van de bistro linksaf wou afslaan. Hij gaf daarbij geen richting aan. Hij werd op dat moment ingehaald door een 52 jarige plaatsgenoot. Beide mannen kwamen bij de aanrijding ten val. De 52 jarige is voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft bij de 53 jarige man een blaastest afgenomen. Hij had 1,01 promille alcohol in zijn bloed. Er is proces-verbaal opgemaakt.

Meppen

Op 28 juli is tussen half zeven en half acht ’s morgens een zwarte Mazda aangereden. De auto stond op de parkeerplaats van Landkreis Emsland in Meppen. De veroorzaker is weggereden zonder gegevens achter te laten.

Schüttorf

Tussen dinsdagmiddag vier uur en woensdagavond zes uur is vanaf een terrein bij een woning aan de Fillkuhle in Schüttorf een motor met zijspan (foto’s) gestolen. De daders zijn via de achterkant van het terrein met de motor verdwenen.

Sögel

Gisteravond heeft brand gewoed in een seniorenwoning op de bovenste verdieping van een appartementencomplex aan de Amtsstraße in Sögel. De bewoners konden het complex op tijd verlaten. Het vuur werd geblust door de brandweer van Sögel. De betreffende woning en die van de benedenburen zijn op dit moment niet bewoonbaar. De schade wordt op 15.000 euro geschat. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.

De brandweer van Sögel moest eerder die avond ook uitrukken naar een brand in een garage aan de Lindenstraße. Op het moment dat de brandweer arriveerde stond de garage volledig in brand. Het vuur sloeg al over naar de aangrenzende woning. De bewoners konden ongedeerd naar buiten komen. Brandweer Sögel was met vier voertuigen en 30 brandweerlieden ter plaatse. De schade bedraagt meerdere tienduizenden euro’s.

In de nacht van zaterdag op zondag is de politie om twee uur gealarmeerd voor een vechtpartij bij een uitgaansgelegenheid aan de Mühlenstraße in Sögel. Op het moment dat agenten twee vechtersbazen wilden scheiden bood een 23 jarige man hevig verzet. Hierbij raakten een 23 jarige agente en haar 36 jarige mannelijke collega dusdanig gewond dat zij niet meer inzetbaar waren. Collega’s van een andere dienstauto boden assistentie. De 23 jarige, onder invloed van alcohol verkerende man, werd meegenomen naar het politiebureau in Papenburg.

Esterwegen en Werlte

Vermoedelijk door een technisch defect vlogen zaterdag en zondag in Esterwegen en Werlte rondebalenpersen in brand. In Werlte gebeurde dit zaterdagavond om acht uur aan de Auenerweg en in Werlte zondagmiddag rond vijf uur aan de Melmstraße. Het vuur werd door de lokale brandweer geblust. Over de hoogte van de schade is niets bekend gemaakt.

