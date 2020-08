Automobiliste rijdt tegen gevel fysiotherapiepraktijk

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 3 augustus 08.00 uur. Door Jules Gernaerdt

We gaan later deze week opnieuw zomerweer beleven, want vanaf woensdag ligt de middagtemperatuur op 25 tot 30 graden en dat zal tot en met het volgende weekend gaan duren. Maar vandaag is er een dip in de temperatuur met vanmiddag een maximum rond 20 graden. Het weer is vanochtend redelijk met af en toe zon, maar later in de ochtend en vooral vanmiddag is er bij ons kans op bui. Daar kan een flinke bui tussenzitten, wellicht eentje met onweer.

Ook vanavond kan plaatselijk nog wat regen vallen, vannacht is het droog en vrij helder, met kans op mistbanken. Morgen is het droog en rustig weer, met vooral ’s ochtends de zon erbij. Minimum rond 10, maximum morgen rond 21 graden.

Vanaf woensdag is het meestal zonnig en droog, en vooral van donderdag tot zaterdag zomers warm.