Bessen kleuren blauw op zonnepark Harpel

HARPEL – De bessen aan de 60.000 struiken rond de zonnepanelen in Harpel kleuren blauw.

In Harpel heeft Powerfield een zonnepark aangelegd van 100 hectare. Om de panelen aan het oog te onttrekken zijn op 24 hectare dijkjes, met daarop 60.000 blauwe bessenstruiken aangelegd. Er zijn vijf verschillende soorten blauwe bessenstruiken. De bessen aan deze struiken zijn op verschillende momenten rijp. De bloemetjes aan de struiken werden in het voorjaar bestoven door hommels. Deze zijn door de ondernemer in grote gele boxen vanuit Spanje ingevoerd.

De eerste bessen zijn al rijp. De struiken zijn eigendom van Bernard Hazenberg van Blauwe Bes Westerwolde bv. Voor de oogst van de blauwe bessen zijn uitzendkrachten ingehuurd. Zij moeten de bessen met de hand plukken. De vruchten worden via The Greenery in Barendrecht verkocht in supermarkten. Ook vindt er vanuit een loods bij de velden op zaterdagochtend verkoop aan particulieren plaats.

Foto’s: Jan Glazenburg