Camper belandt in de sloot langs de N366

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 4 augustus 08.00 uur. Door Jules Gernaerdt

Het wordt op zich een mooie dag met vrij veel zon, maar vanochtend is het nog licht onstabiel en daardoor kan er een enkele kleine bui vallen. Vanmiddag en vanavond is het sowieso droog, met naast zon ook enkele stapelwolken. De temperatuur stijgt tot rond 21 graden, er staat vanmiddag een zwakke tot matige westelijke wind.

Vannacht is er heel weinig wind en er is opnieuw kans op wat mist of nevel, en minimum van 11 tot 13 graden. Morgen is het zonnig en een stuk warmer: het komt in de middag uit op 25 a 26 graden.

Vrijdag en zaterdag zijn twee zonnige en warme dagen met veel zon en maximum van 30 a 31 graden, en minimum rond 15 graden. Dat komt door een oostenwind, maar zondag draait de wind naar noordoost tot noord, en dan wordt het maar 23 tot 25 graden.