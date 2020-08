GGD opent nieuwe corona-testlocatie in Groningen

GRONINGEN – Met ingang van dinsdag 1 september 2020 opent de GGD een nieuwe corona-testlocatie. Inwoners van de provincie Groningen kunnen, als zij klachten hebben die passen bij corona, zich vanaf dan laten testen aan de Europaweg 8 in Groningen. De huidige testlocatie in het UMCG blijft tot 1 september open.

In de stad Groningen

Met ingang van 1 september opent de GGD de testlocatie in het oude Philipsgebouw aan de Europaweg 8 in Groningen. Ze maken gebruik van de oude hoofdingang en krijgen de beschikking over de rechtervleugel op de begane grond. Alleen mensen die getest worden, maken gebruik van de hoofdingang. Er is voldoende parkeergelegenheid aanwezig, zowel voor auto’s als fietsen. Deze testlocatie zal 7 dagen per week open zijn.

In de provincie

Ook gaan ze starten met testlocaties in de provincie. Momenteel zijn er gesprekken met een aantal gemeenten over mogelijk geschikte locaties. Het streven is om ook deze locaties uiterlijk per 1 september te openen.

Heb je klachten zoals verkoudheid, hoesten, verhoging of plotseling verlies van smaak en geur?

Bel 0800-1202 en maak een afspraak voor een coronatest.

Houd je burgerservicenummer (BSN) bij de hand.

Blijf verder thuis en ga alleen naar buiten voor de test.

Let op: Behoor je tot een risicogroep of ben je ernstig ziek? Heb je bijvoorbeeld hoge koorts of ben je benauwd? Bel je huisarts, behandelend arts of de huisartsenpost. Bel bij een levensbedreigende situatie altijd 112.

