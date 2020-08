Koos en Joos vertelden bij De Dag Vanmorgen over hun tour tijdens Week der Besten

STUDIO RTV WESTERWOLDE – Tijdens de Week der Besten gaan Josien Bakker en Koos Darwinkel on tour. Ze vertelden hier vanmorgen over in het programma De Dag Vanmorgen.

Josien Bakker (16) komt uit Vlagtwedde. Ze werd een lokale bekendheid na haar optredens in 2018 tijdens de Grunneger Weke in de gemeente Westerwolde. Inmiddels heeft Josien al een cd opgenomen met daarop een aantal door haarzelf geschreven Gronings-talige nummers. Ze begeleidt zichzelf op gitaar.

Koos Darwinkel woont in Stadskanaal. Hij is in het begin van de jaren ’80 begonnen als disc-jockey. Samen met vriend en collega Joop van Gogh heeft hij in 1999 het bedrijf JK Entertainment opgestart. Inmiddels is Joop gestopt i.v.m. de drukte en zijn gezin. Koos ging met JK-Entertertainment door als zanger, DJ en presentator.

Donderdag en vrijdag gaan zij tijdens Week der Besten on tour in de gemeente Westerwolde. Op een overkapte mobiele podium, gecreëerd op een tandemasser, brengen zij op diverse plaatsen in de gemeente Westerwolde hun liedjes ten gehore. Josien bijt het spits af met haar eigen Gronings-talige repertoire. Vervolgens neemt Koos het over met gezellige meezingliedjes. De optredens worden steeds afgesloten met het zingen van het Gronings Volkslied.

Het programma is als volgt:

Donderdag 6 augustus:

10.00 uur – De Heemborgh Ter Apel

11.00 uur – Kloosterheerd Ter Apel

14.15 uur – Gemeentehuis Sellingen

15.45 uur – Steunstee buurthuis De Voortgang Wedde

Vrijdag 7 augustus:

10.00 uur – Steunstee Reidersingel Bellingwolde

11.30 uur – De Blanckenborg Blijham

14.15 uur – Bolderbörg Vlagtwedde

Daarna bij Zorgboerderij de Spinberg in Jipsinghuizen (tijd nog niet bekend)

Foto’s: Tedo Swarts