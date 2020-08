Molen Grenszicht 100 jaar in bezit van familie Geerdink

EMMER-COMPASCUUM – De molen Grenszicht in Emmer-Compascuum is al 100 jaar in het bezit van de familie Geerdink.

In de molen staat de volgende tekst:

“Ik maal hier graan tot meel,

En geef een ieder zijn deel,

Maar om elkaar ’t zin te geven,

Dan mag de duivel wel molenaar wezen”.

De oorsprong van de windkorenmolen gaat eigenlijk terug tot het jaar 1840, toen in het noordelijker gelegen polder Noodvlucht te Oude Pekela een windmolen, ter afwatering van de polder, gebouwd werd. Toen deze molen door de komst van de stoomgemalen uiteindelijk overbodig werd, betekende haar afbraak niet het definitieve einde. Delen van het gebouw konden namelijk in 1907 voor de bouw van een windmolen in Emmercompascuum worden gebruikt. De molen werd gebouwd door J.H. Schulte uit Ter Apel (1907)en Fa. Roemeling & Molema uit Scheemda (1975).

Aanvankelijk “leefde’ de molen alles van windkracht, later kreeg ze daarnaast een stoommachine, een ruwe oliemotor en vanaf 1941 een 25 PK elektromotor. Het verval van de windkorenmolen zette in de veertiger jaren in en leidde tot het verlies van de wieken en de styling. Het jaar 1973 bracht de ommekeer: Samen met Monumentenzorg liet eigenaar J.H. Geerding een omvangrijke restauratie van het gebouw uitvoeren; sindsdien is het gebouw aangewezen as een beschermd historisch monument. De familie Geerdink is 100 jaar eigenaar van de molen. Eigenaar Jo Geerdink overeed op 6 april 2019. De molen is sindsdien eigendom van zijn twee kinderen.



De tegenwoordige naam ‘Grenszicht’, wat wijst op de onmiddellijke nabijheid van het naburige Emsland aan de Duitse kant, kreeg de achtkantige stellingmolen pas in 1987. Het regelmatig onderhoud van de Moen is in handen van “Stichting Molen Grenszicht”. Het gebouw beschikt tegenwoordig over twee koppels door windkracht aangedreven en een koppel mechanisch aangedreven molenstenen. De molen heeft een kleine camping en een streekhistorisch centrum met een museum.

Tekst www.molendatabase.nl, Monumentenzorg en dhr Lourens Idema (op de foto).

Met dank aan molenaar Louwrens Idema voor de uitleg en de rondleiding en Hans Geerdink.

Meer informatie over de molen zie https://www.molengrenszicht.nl

Ingezonden door: André Dümmer