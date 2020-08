Eerste deelnemers fietsdriedaagse Vlagtwedde ontvangen herinnering

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 5 augustus 08.00 uur. Door Jules Gernaerdt

Er zijn vanochtend eerst nog wat wolkenvelden maar het is overwegend zonnig. En met een matige zuidwestenwind wordt het ook een echte zomerse dag, want de maxima komen uit rond 26 graden.

En we gaan ook aan een warme periode beginnen want morgen en overmorgen zijn zonnig en nog wat warmer. Het wordt morgenmiddag 29 a 30 graden, vrijdag kan het 31 of 32 graden worden. Daarbij staat een zwakke tot matige wind uit zuidoost tot oost.

In het weekend draait de wind naar noordoost tot noord. Zaterdag is nog warm met maximum rond 32 graden, maar zondag komt er koelte van het Wad. Dan is het nog maar 25 graden en is er ook vrij veel bewolking. Na het weekend gaat het terug richting 30 graden, maar er is dan wel kans op enkele regen- en onweersbuien.