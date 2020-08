DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Bunde

Bij een inzet vannacht aan de Friedensweg in Bunde zijn vier agenten lichtgewond geraakt. De agenten waren om kwart voor drie opgeroepen omdat een groep personen in een woning met elkaar op de vuist ging.

Tijdens het door de agenten ingesteld onderzoek kreeg een 34 jarige vrouw uit Moormerland een gebiedsverbod opgelegd. De vrouw was het daarmee niet eens en keerde meerdere malen terug naar de woning. Hierbij gaf zij een van de agenten een duw.

De vrouw zou daarop worden meegenomen naar het politiebureau. Zij verzette zich hevig en werd steeds agressiever. Zij probeerde door te schoppen en te slaan aan de agenten te ontkomen. Ook toen zij in de dienstwagen zat probeerde zij met een gerichte trap een van de agentes tegen het hoofd te schoppen.

In het politiebureau werd een blaasproef afgenomen. Hieruit bleek dat de vrouw 1.76 promille alcohol in haar bloed had. Er werd Proces Verbaal opgemaakt.

Lathen

Vorige week donderdag vond om half acht ’s ochtends een ongeval plaats op de Schießplatzrandstraße Ost in Lathen. Een bestuurder van een vermoedelijk grijze VW haalde daar in een bocht, ondanks dat er verkeer uit de tegenovergestelde richting kwam, zijn voorganger in. Hierdoor botsten op de linker rijbaan een witte BMW en grijze Volvo tegen elkaar. De politie is op zoek naar de bestuurder van de grijze VW en getuigen van het ongeval. Zij worden verzocht contact op te nemen met het politiebureau in Haren.

Walchum

In de avond/ nacht van maandag op dinsdag is ingebroken bij een loods aan de Süd-Nord-Straße in Walchum. Daar werd van een trekker een monitor met modem gestolen. De schade bedraagt 5.300 euro.

Heede

Tussen 26 juli en 3 augustus is een poging tot inbraak gedaan bij een woning aan de Bismarckstraße in Heede. Er werd niets gestolen, maar wel voor 300 euro schade aangericht.

Niederlangen

In de nacht van maandag op dinsdag is tussen 3.00 en 8.00 uur vanuit een windturbine op de Pappelweg in Niederlangen een satellietsysteem gestolen. De daders hebben ook de kabelverbinding naar een schijnwerper doorgesneden en geprobeerd de deur naar de windturbine te openen. De materiële schade bedraagt 1.400 euro.

Papenburg

Tussen 9 juni en 4 augustus zijn bij een in aanbouw zijnde woning aan de Russelstraße in Papenburg meerdere koperen kabels gestolen. Ook werden een telefoonkabel en delen van een hekwerk vernield.

Neubörger

Tussen zaterdagmiddag twee uur en zondag middernacht is ingebroken bij een opslagruimte van een sportvereniging aan de Deverweg in Neubörger. De dieven stalen een krat bier. De inhoud daarvan werd op de tribune bij het sportpark geconsumeerd. De schade bedraagt enkele honderden euro’s.

Meppen

Maandag is tussen 12.10 en 20.30 uur op de parkeerplaats aan de Schlaunstraße in Meppen een geparkeerde Opel Meriva aangereden. De veroorzaker is doorgereden.