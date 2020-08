Zomerse BaanBorrel Terrasdate voor werkzoekenden in de horeca

GRONINGEN – Het is hartje zomer. Door de uitbreiding van de terrassen op de Grote Markt en de Vismarkt in Groningen zijn horeca-ondernemers op zoek naar personeel. Werk in Zicht, het samenwerkingsverband tussen UWV, gemeenten en SW-bedrijven in Groningen en Noord-Drenthe, organiseert op maandag 10 augustus een BaanBorrel Terrasdate. Dit ludieke initiatief van de gemeente Groningen (Directie Economische Zaken en Directie Werk), UWV en Groningse horecaondernemers vindt plaats op het terras van café De Drie Gezusters in Groningen van 9:00 uur tot 12:00 uur en is bedoeld voor werkzoekenden met een warm hart voor de horeca.

Laagdrempelig, toegankelijk en snel

Bij werken in de horeca draait het om arbeidsethos, competenties en persoonlijkheid. Daarom wordt er tijdens de BaanBorrel Terrasdate niet gewerkt met sollicitatiebrieven of formele procedures. Werkzoekenden met ervaring in de horeca maken op een laagdrempelige manier kennis met ondernemers die vacatures hebben. Tijdens een klikgesprek van tien minuten kijken werkzoekenden en ondernemers of er een match is. Daarna kunnen gelijk vervolgafspraken worden gemaakt over werk aan de BaanBorrel minibar en heeft de kandidaat wellicht meteen een baan op zak!

Horecatraineeship

Werk in Zicht blijft zich samen met bedrijven inzetten voor goed geschoold personeel. Vanaf maandag 21 september start weer een horecatraineeship waar werkzoekenden, met of zonder ervaring, de kneepjes van het vak kunnen leren.

Aanmelden is binnenkort mogelijk, hou www.facebook.com/kansrijkberoep in de gaten.

