Dagjesmensen maken dankbaar gebruik van openbaar toilet in Winschoten

WINSCHOTEN – Sinds vorige week heeft Winschoten tijdelijk een openbaar toilet.

Sinds vorige week vrijdag staat aan de Venne voor café ’t Pleintje een openbaar toilet. De mobiele unit, die in eerste instantie vier weken blijft staan, is gehuurd door ondernemers van Stichting Ondernemersfonds Centrum Winschoten. Het toilet is geopend van ’s morgens elf uur tot ’s middags half zes.

Na de uitbraak van het coronavirus zijn er in het centrum weinig plekken waar bezoekers gebruik kunnen maken van een toilet. Het gevolg was dat er mensen waren die hun behoefte in portieken en steegjes deden. Dat is nu niet meer nodig; voor 50 cent kun je naar een nette w.c. die na elk bezoek wordt schoongemaakt.