Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 6 augustus 08.00 uur. Door John Havinga

Het wordt een tropische dag met flinke zonnige perioden en nauwelijks bewolking. De maximumtemperatuur komt uit op ongeveer 31°C, bij een zwakke zuidelijke wind. De temperatuur zal ook vanavond nog lang boven de 25°C liggen en pas na middernacht onder de 20°C zakken.

We gaan aan een hete periode beginnen want morgen en overmorgen zijn zonnig en nog wat warmer. Het wordt morgenmiddag 32°C en zaterdag zou het wel eens bijna 33°C kunnen worden. Het blijft zonnig en er is weinig bewolking. We houden het bovendien droog.

Zaterdagavond en zondag komt de wind uit noordoost tot noord. Hierdoor zal er zondag iets minder warme lucht vanaf het Wad worden aangevoerd. Het wordt dan ‘nog maar’ 28°C met vaker en meer bewolking. Na het weekend gaan we terug naar 30°C. Er is dan geleidelijk meer kans op enkele regen- en onweersbuien.